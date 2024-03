"Wiso-Dokumentation: Wohlstand ohne Wachstum – geht das?": Kritik zur Doku im ZDF

Ist ein Wohlstand ohne Wachstum möglich? Zwei Spitzenköche verfolgen das Model, um dem Hamsterrad zu entfliehen. Während Island wieder anders an das Thema rangeht. Die Wiso-Dokumentation befragt Werktätige und Theoretiker.

Island und die "Ökonomie des Wohlergehens"

Während sie im Film von Juliane Kussmann und Claire Roggan zum Verzicht rät, haben sie in Island schon ein anderes Modell gefunden. "Wellbeing Economy", "Ökonomie des Wohlergehens", so heißt das Zauberwort, mit dem man den Zwang zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts umgehen will. Gemessen wird demnach nicht nur das Geld, sondern auch die Lebensqualität: Wohnraum, Grünflächen, Gleichberechtigung – alles gehört dazu. Die Minderung durch Umweltzerstörung wird als Minderung des Wohlergehens berücksichtigt.