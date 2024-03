"Bittere Früchte – Ausbeutung auf Europas Feldern": Kritik zur Doku im Ersten

Die Dokumentation im Ersten zeigt vor dem Hintergrund des umkämpften Lieferkettengesetzes die Arbeit moderner "Lohnsklaven" auf Europas Feldern. Unter dem Titel "Bittere Früchte – Ausbeutung auf Europas Feldern" wird nachgefragt: Wie kommt der Preisdruck auf die Erntehelfer zustande, welche Auswirkungen hat der Preiskampf der großen Supermarktketten auf die Zustände auf Europas Feldern und Obstplantagen? "Die aggressive Preispolitik der Supermarktkonzerne, ihr 'Tiefstpreis-Versprechen', hat eine moderne Form von Sklaverei in Europa etabliert", so die Autoren der deutsch-griechisch-portugiesischen Produktion. Gezeigt wird aber auch, wie eine Kooperative in Süditalien faire Orangen produziert und damit ihren Arbeitern menschenwürdige Bedingungen schafft.