"sportstudio live: Fußball-Länderspiel Frankreich – Deutschland": Kritik zur ZDF-Übertragung

Die "sportstudio"-Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Dann stimmen Moderator Jochen Breyer sowie Experte und Weltmeister Per Mertesacker auf die Partie ein, in der die Nagelsmann-Elf nach zuletzt schwachen Auftritten gegen die Türkei und Österreich zeigen will, dass sie sich mit Blick auf die Heim-EM im Sommer im Aufwind befindet.

Im Anschluss an die Analyse zeigt das "sportstudio" die Zusammenfassungen weiterer ausgesuchter Länderspiele, etwa Irland gegen Belgien und die Slowakei gegen Österreich. Ein hochkarätiges Testspiel verspricht das Zusammentreffen von England und Brasilien zu werden; Deutschlands EM-Gruppengegner Schweiz testet in Dänemark.

Mit der Niederlande und Schottland treffen die nächsten beiden Kontrahenten Deutschlands direkt aufeinander. Am kommenden Dienstag, 26. März, empfängt die Deutsche Nationalmannschaft in Frankfurt Oranje zum prestigeträchtigen Klassiker (ab 20.15 Uhr, RTL). Es ist der letzte Test, bevor am 14. Juni gegen Schottland die Heim-EM in München startet.