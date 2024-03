"Jungle Cruise": Kritik zum Disney-Familienfilm mit Emily Blunt

"Jungle Cruise" ist nicht nur eine gleichnamige Attraktion in Disneyland, die Bootsfahrt wurde abenteuerlich verfilmt. Emily Blunt schlüpft in die Rolle eines weiblichen Indiana Jones. Den Familienfilm zeigt RTL als Free-TV-Premiere.

Der Vergnügungspark Disneyland in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien beheimatet über 90 verschiedene Attraktionen: Viele von ihnen, wie "Peter Pan's Flight", basieren auf einem Film aus dem Hause Disney. Andere, wie "Pirates of the Caribbean", waren hingegen selbst Vorbild für einen oder mehrere Filme. Zur letzten Sorte zählt auch die Bootsfahrt "Jungle Cruise".

Farbenfroher Film für Alt und Jung

"Jungle Cruise" ist ein wundervoller Familienfilm, der vor allem auf visueller Ebene überzeugt: Schon der Prolog, der die Legende von den Tränen des Mondes erzählt, ist äußerst liebevoll animiert und verzaubert Alt wie Jung auf eine Weise, die nur Disney beherrscht. Hinzukommt eine Vielzahl animierter Tiere und Pflanzen, die weder zu künstlich noch zu realistisch wirken – fast so, als säße man selbst in der gleichnamigen Bahn aus dem Disney Ressort. "Der Film spielt in den frühen 1900er-Jahren im Amazonas-Dschungel", erklärte Regisseur Collet-Serra, "deshalb wollten wir einen Film machen, der lebendig ist, farbenfroh und reichhaltig ist". Gelungen ist dieses Vorhaben dank einer speziell angefertigten Kameralinse, die die Bilder in warme, gelbliche Sepiafarben taucht.