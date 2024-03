„Die Passion“ live bei RTL: Sendetermin, Besetzung, Fakten und mehr

RTL bringt zu Ostern erneut „Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten“ als modernes Musikevent auf die große Bühne und die heimischen Fernsehbildschirme. Stattfindet das Event dieses Jahr in Kassel mit berühmten Pop- und Showstars.

„Die Passion“: Ausstrahlung und Sendetermine Schon zu Ostern 2022 landete RTL mit „Die Passion“ einen großen Überraschungserfolg. Vor zwei Jahren schalteten mehr als 3,1 Millionen Menschen ein. Eine Quote, mit der kein anderer Sender mithalten konnte. Mit der Geschichte um die Leiden Jesu Christi sicherte sich RTL an diesem Tag eindeutig die Nummer Eins im gesamten deutschen Fernsehen. Ein Erfolg, der wahrscheinlich auch auf die damalige Starbesetzung zurückzuführen ist: Die in Essen aufgezeichnete Liveshow wurde von Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk moderiert, die Rolle des Jesus wurde von Sänger und DSDS-Gewinner Alexander Klaws verkörpert.

Nach einem Jahr Pause soll das Osterhighlight in diesem Jahr erneut stattfinden - und das schon einige Tage vor Ostern selbst: Am Mittwoch, 27. März 2024 wird die Liveshow ab 20:15 Uhr auf RTL übertragen. Darüber hinaus ist sie auch bei RTL+ im Stream verfügbar. Dieses Mal spielt „Die Passion“ allerdings in Kassel, 2022 fand der Dreh noch in Essen statt.

„Die Passion“ mit Starbesetzung Ähnlich wie 2022 dürfen sich die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder auf bekannte Darsteller freuen. Dabei übernimmt der deutsche Sänger, Moderator und Schauspieler Ben Blümel in die die Hauptrolle und spielt Jesus. Jimi Blue Ochsenknecht, Sohn des berühmten Schauspielers Uwe Ochsenknecht und bekannt aus dem Kinderfilm „Die Wilden Kerle“ wird Judas verkörpern. Die Rolle des Jüngers Petrus spielt Timur Ülker, den viele aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kennen, in der er seit 2018 Nihat Güney verkörpert. Weiterhin wird Bambi-Preisträger Francis Fulton-Smith in der Rolle des Pontius Pilatus präsent sein. Die gesamte Handlung wird von dem bekannten Schauspieler Hannes Jaenicke als Erzähler wiedergegeben. Hier einmal die aktuelle Besetzung im Überblick:

• Ben Blümel als Jesus

• Jimi Blue Ochsenknecht als Judas

• Timur Ülker als Petrus

• Francis Fulton-Smith als Pontius Pilatus

• Hannes Jaenicke als Erzähler der Geschichte

Weitere prominente Besetzung der Jünger Auch die Rolle der Jünger wird von prominenten Personen verkörpert: Dazu gehören der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi, Let´s Dance Profitänzer Zolt Sandor Cseke und Volksmusikerin Stefanie Hertel, sowie Zirkusartist und „Ninja Warrior“ Rene Casselly. Die Darsteller der Jünger auf einen Blick:

• Mola Adebisi (Musiker und Moderator)

• Stefanie Hertel (Volksmusikstar)

• Zolt Sandor Cseke (Profitänzer, u.a. bei Let´s Dance)

• Linda Teodosiu (Sängerin und DSDS Teilnehmerin)

• Vincent Gross (Schlagersänger)

• Joey Heindle (Sänger, DSDS Teilnehmer und Dschungelcamp-Gewinner 2013)

• Larissa Marolt (Model und Schauspielerin)

• Bella Lesnik (Moderatorin)

• Lisa Küppers (Schauspielerin)

• Rene Casselly (Zirkusartist und Ninja Warrior 2021)