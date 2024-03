„Let`s Dance“: Die größten Publikumslieblinge in der Geschichte der Sendung

Die erfolgreiche Tanzshow „Let`s Dance“ geht in die 17. Runde. Hier seht ihr die Publikumslieblinge der vergangenen Jahre.

Der Gewinner der 7. Staffel war Alexander Klaws. Der sonst so strenge Juror Joachim Llambi war von der „Dirty Dancing“ Interpretation so geflasht, dass er sogar 11 Punkte vergab. Auch das Publikum begeisterte er mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson.

Das Model Anna Ermakova begeisterte Zuschauer und Jury in der 16. Staffel. Sie konnte sich mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin 11 mal 10 Punkte ertanzen und ist damit die erfolgreichste Teilnehmerin der Show jemals.

Das Mulitalent Manuel Cortez tanzte sich 2013 in die Herzen des Publikums. Sein schauspielerisches Können verhalf ihm und seiner Tanzpartnerin Melissa Ortiz-Gomez zum Sieg der 6. Staffel.

Hola Chicas! Jorge González ist ein Unikat. Mit seinem kubanischen Temperament verwandelt er jede Folge in ein Highlight. Seine humorvolle und extravagante Art kommt bei den Kandidaten sowie beim Publikum gut an.

Als ehemalige Kunstturnerin begeisterte Magdalena Brzeska das Publikum mit ihrer unglaublichen Körperbeherrschung. Sie holte sich 2012 gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Erich Klann den Sieg in der 5. Staffel.

Der beliebte Schauspieler und Comedian Ingolf Lück überzeugte mit seinem Humor in der 11. Staffel von Let`s Dance. Er bewies, dass es sich durchaus lohnt über den Tellerrand zu schauen. Er gewann gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova die Show.

Die Unternehmerin glänzte mit ihrem Können in der 11. Staffel. Judith Williams begeisterte das Publikum mit ihrer bemerkenswerten Entwicklung auf der Tanzfläche. Leider reichte es nur für Platz 2.

Damals noch beliebt, gewann der Sänger Gil Ofarim im Jahr 2017 die Show. Mit seinem Taktgefühl und seiner Leidenschaft auf dem Parkett tanzte er sich gemeinsam mit Ekaterina Leonova in die Herzen des Publikums.

Der Sänger und DSDS-Gewinner nahm 2020 an der 13. Staffel teil. Leider reichte es nur für den 3. Platz. Mit seinem Charme und seiner Leistung blieb Luca Hänni dem Publikum trotzdem in positiver Erinnerung.

Die Gewinnerin von “Germany`s next Topmodel“ bewies auch auf dem Tanzparkett ihr Können. 2018 raubte Barbara Meier dem Publikum und der Jury regelmäßig den Atem, trotzdem reichte es leider nur für den 3. Platz. Dass Tanzen zu ihrer Leidenschaft geworden ist, beweist sie bei der österreichischen Show „Dancing Stars“ als Gastjurorin.

Die Sängerin Sarah Engels tanzte sich im Jahr 2016 in die Herzen des Publikums. Leider reichte es gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch nur für den 2. Platz.

Rebecca Mir

Es geschah wie in einer Hollywood-Romanze. Während ihrer Teilnahme an der 5. Staffel verguckte sich das Model Rebecca Mir in ihren damaligen Tanzpartner Massimo Sinató. Die beiden verliebten sich und sind bis heute ein Paar. Das Feuer zwischen den beiden sah man auch damals auf der Tanzfläche.