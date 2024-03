"37°: Verbündete im Leben: Großeltern und Enkel": Kritik zur ZDF-Reportage

Die ZDF-Reportage zeigt rührende Beispiele von Beziehungen zwischen Omas, Opas und Enkeln. Können wir so die Schlucht zwischen den Generationen überwinden?

"37°: Verbündete im Leben: Großeltern und Enkel" Reportage • 26.03.2024 • 22:15 Uhr

Kochen, spielen und sogar rappen – ja, das kann man auch mit seinen Großeltern. Wer das Glück hat, Oma und/oder Opa auch noch im jungen Erwachsenenalter an seiner Seite zu haben, sollte bei dieser neuen "37°"-Reportage genau hinsehen, sich vielleicht auch ein wenig inspirieren lassen. Denn Andrea Wörle und Max Rachals begleiten Großeltern und ihre Enkel – oder "Verbündete im Leben" (so der Titel) – bei allerlei überraschenden Aktivitäten. Mit viel Liebe zum Detail tauchen die Filmemacher unter anderem in die inspirierende Geschichte eines Drei-Generationen-Betriebs in Oberbayern ein.

Großvater Erwin (85), Vater Alfred (57) und Enkel Johannes (26) weben in der traditionellen Weberei in Stephanskirchen Hand in Hand Teppiche – und das jeden Tag. "Der wichtigste Baustein ist ein respektvoller Umgang miteinander, seine Interessen auch mal zurückzustellen und Entscheidungen zu respektieren", betont der 26-Jährige in dem Beitrag. Einen riesigen Konflikt habe es noch nie gegeben.

Schweinsbraten, adieu! Wie sich im Laufe der Reportage zeigt, verbindet auch Ingeborg (80) und ihre Enkelin Angelique (32) eine gemeinsame Leidenschaft: das Kochen. Wer jetzt denkt, dass hier der gute alte Schweinsbraten aufgetischt wird, irrt. Influencerin Angelique konnte ihre Oma überzeugen, sich künftig vegan zu ernähren – mit Startschwierigkeiten versteht sich. "Mein erster Gedanke war: Oh Gott, was sollste dem Kind nur kochen?", erinnert sich die 80-Jährige im Film schmunzelnd.

Nach anfänglicher Skepsis fand sie dann doch großen Spaß an der Umstellung und der gemeinsamen Zeit mit ihrer Enkelin, wie unschwer zu erkennen ist. Das führte schließlich sogar so weit, dass das Duo ein ganzes Kochbuch veröffentlichte. In "Omi, ich bin jetzt vegan!" fanden auch Rezepte aus der Nachkriegszeit ihren Platz.

Von Weisheit bis Spiel Ein noch viel ungewöhnlicheres Hobby für einen Rentner hat aber wohl der 90-jährige Hans-Joachim, wie Wörle und Rachals zeigen. Auf der GamesCom in Köln, wo das Durchschnittsalter bei 38 Jahren liegt, bricht der als "Propa" bekannte Spiele-Fan aus Bergisch-Gladbach mit der Norm: Bei ihm und seinem Social-Media-affinen Enkel Niklas (22) ist seit 2015 Rollentausch angesagt: Nicht die Gen Z, sondern der Opa ist derjenige, der auf TikTok und YouTube performt. Seine Kanäle, die sein Enkel ins Leben gerufen hat und immer noch betreut, begeistern mittlerweile 300.000 Follower. Hans-Joachim spielt, kocht und rappt vor der Kamera. Niklas betont in der Reportage, wie sehr er ihn für seine Offenheit und Neugier bewundert. Hans-Joachim ist eben "old, but gold", wie er in einem Song rappt.

Nicht in jeder Familie pflegen Großeltern und Enkel derart enge Verhältnisse. Über ein Drittel der über 65-Jährigen lebt in Deutschland allein. 20 Prozent leiden gar an Altersdepression. Auch wenn viele zumindest sporadisch Kontakt zu ihren Angehören haben, leidet in vielen Fällen die sogenannte Generativität unter der Distanz und Entfremdung. Denn viele Omas und Opas geben ihr Wissen an ihre Enkel weiter. Das beliebte ZDF-Format "37°" zeigt einzigartige Großeltern-Enkel-Dynamiken, die zum Nachdenken über das Verhältnis zu seinen eigenen Großeltern anregen.

