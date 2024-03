"WTF USA?!": ARD-Doku entlarvt gesellschaftliche Spaltung in den USA

Fales steht für die Spaltung der Republikaner in Trump-Anhänger und -Gegner. Erstere sehen in ihm einen so genannten "RINO" – "Republican In Name Only". Ihnen gilt er als Feind in den eigenen Reihen. Der "Whiskey-Konservatismus", bei dem man Fales zufolge früher beim Trinken auch über polarisierende Themen gesittet debattieren konnte, scheint bei den Republikanern passé.