Kommunalpolitiker berichten von "furchtbarer Stimmung" im Land

Migrationsforscher: "Wenn man die Probleme verschweigt, werden sie wachsen"

Zu den Konsequenzen schaltete sich Migrationsforscher Gerald Knaus bei "Markus Lanz" ein und erklärte, dass es in Deutschland nicht so enden dürfe wie in Schweden, wo die Kriminalitätsrate immer weiter steige: "Wir leben in einem unglaublich sicheren Staat. Dieses Angstmachen ist gefährlich, aber wenn man nicht daran arbeitet und wenn sehr viele Menschen in kurzer Zeit kommen und man überfordert ist, ist die Gefahr, dass die Trends natürlich in die falsche Richtung gehen." Daher stellte er die klare Forderung an die Politik: "Wenn man die Probleme verschweigt, werden sie wachsen."