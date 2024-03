Thomas Gottschalk dreht bei "Verstehen Sie Spaß?" den Spieß um

In diesem Zusammenhang richtet Schöneberger auch deutliche Worte an die natürlich ebenfalls eingeweihte Regie: "Warum könnt ihr mir denn nicht solche Typen vom Leib halten." Dann kommt auch noch eine ganze Meute an Gottschalk-Bewunderern an, die ihn abermals vermeintlich von den Rufen der Pförtnerin ablenken. Gottschalk: "Die schreit hier rum, aber ist mir egal." Schöneberger scheint nur noch frustriert ("Das ist ein big f..k up") zu sein, und dann öffnet sich wie von Zauberhand auch noch das Tor des BR und Gottschalk spaziert in aller Ruhe und ohne Anmeldung durch. Schönebergers Nerven sind am Ende.