"Rentnercops": TV-Kritik zur letzten Staffel mit Bill Mockridge und Hartmut Volle

Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden, auch bei der Polizei in Köln-Mülheim. Als ein Mord mit einem beinahe 20 Jahre alten Fall in Verbindung gebracht wird, holt man daher kurzerhand die Kommissare aus dem Ruhestand, die damals die Ermittlungen leiteten. So begann vor fast genau neun Jahren, am 31. März 2015, die Erfolgsgeschichte der Vorabend-Schmunzelkrimiserie "Rentnercops". Nun startet die siebte und letzte Staffel, danach gehen die Kriminalhauptkommissare Reinhard Bielefelder (Bill Mockridge) und Klaus Schmitz (Hartmut Volle) tatsächlich in Rente.