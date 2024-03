"Aktenzeichen XY... Ungelöst": TV-Kritik zur 600. Folge der True-Crime-Show

Was genau hatte sich das Räubertrio bei seinem nächtlichen Überfall eigentlich erwartet? In der neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XX ... Ungelöst" rollen Moderator Rudi Cerne und sein Team einen bislang ungelösten Fall szenisch noch einmal auf, der nicht nur bei der Kriminalpolizei lange Ratlosigkeit auslöste.

Durch eine nachts offenstehende Balkontür steigen die Täter in das Haus eines älteren Ehepaars ein – auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Männer verbreiten Angst und Schrecken, gelangen jedoch trotz ihrer Brutalität nicht recht ans Ziel: Das Seniorenpaar ist alles andere als reich. Lag möglicherweise eine Verwechslung bei der Wahl des Einbruchsziels vor?

600 Folgen – und eine Aufklärungsquote von 39 Prozent

Ähnlich verstörend sind zwei neue, bislang noch nicht geklärte Banküberfälle, bei denen Kripo-Beamte auf sachdienliche Hinweise und möglicherweise entscheidende Zeugenaussagen hoffen. Zunächst geht es um einen bewaffneten Räuber, der eine Filiale überfällt und es dabei sehr eilig zu haben scheint: Er lässt den Angestellten vor Ort lediglich eine Frist von einer halben Minute, um sämtliches Bargeld zu verpacken. Doch der Filialleiter reagiert nicht so schnell ... Bei einem zweiten Fall wird nach zwei bewaffneten Verbrechern gesucht: Sie hatten einst in aller Früh eine große Bank-Niederlassung erstürmt, um den Tresor zu plündern. Dabei mussten sie gleich mehrere Zeugen vor Ort in Schach halten, die sie aggressiv bedrohten.