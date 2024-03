"Die Passion": So komisch war das Bibel-Musical mit Jimi Blue Ochsenknecht

Mit "Die Passion" produzierte RTL vor zwei Jahren ein sündhaft skurriles Bibel-Musical; nun folgt die Fortsetzung.

Im Rückblick mag es manch einer für einen kollektiven Fiebertraum gehalten haben. Andere dürften das, was RTL im April 2022 in der Essener Innenstadt veranstaltet hat, bereits vollständig verdrängt haben. Nun jedoch legt der Kölner Sender nach – und rührt wieder kräftig die Werbetrommel für eine neue Ausgabe des skurrilen Live-Events "Die Passion". Überraschend ist die Auferstehung nach zwei Jahren nicht, schließlich war das Bibel-Musical 2022 trotz hämischer Kommentare im Netz ein voller Erfolg für RTL: Durchschnittlich 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten damals ein, der Marktanteil belief sich auf sehr solide 11,1 Prozent.

Auch diesmal hat es sich das vorösterliche Sing-Spiel zum Ziel gesetzt, die Bibelgeschichte in eine moderne Szenerie zu tauchen. Zu diesem Zweck angeheuert wurde unter anderem Hannes Jaenicke, der in Kassel als Erzähler in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk treten wird.

Hatte Letzterer die Passionsgeschichte noch moderiert, als handle es sich dabei um eine aus dem Ruder gelaufene Außenwette bei "Wetten, dass .. ?", scheint Janenicke seiner Rolle als Bibelmaster mit viel Ernsthaftigkeit zu begegnen. "In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern", stellte der 64-jährige Schauspieler im Vorfeld klar.

Jimi Blue Ochsenknecht: "Judas ist einer der bekanntesten Bösewichte der Geschichte" Auch Jimi Blue Ochsenknecht, der kurz vor Ostern als Judas vor der Kamera und dem Live-Publikum in Kassel stehen wird, freut sich auf seine neue Aufgabe. "Ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen – und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichte der Geschichte", erklärt der 32-Jährige, der sich offenbar viel vorgenommen hat – schließlich sei der Charakter des Jesus-Verräters "viel komplexer als einfach nur 'böse". Ochsenknecht, der sich zuletzt mit seiner Familie zerstritt und öffentlich mit der Mutter seines Kindes zankte, wolle "all die Nuancen" seiner Figur "herausarbeiten".

Die wichtigste Rolle im biblischen TV-Singspiel übernimmt indes Ben Blümel (42). Der Sänger, Schauspieler und Moderator wird die zentrale Figur des Christentums sowie der Ostergeschichte in Kassel verkörpern. 2022 spielte und sang in der Rolle des Jesus noch Ex-DSDS-Gewinner Alexander Klaws; er gab Lieder wie "Ist da jemand" (Adel Tawil), "Halt dich an mir fest" (Revolverheld) und, gemeinsam mit Petrus beziehungsweise Laith Al-Deen, "Du erinnerst mich an Liebe" (Ich+Ich) zum Besten.

Dieses Stars sind Teil von "Die Passion" 2024 Ob sich auch der Blümel-Heiland gemeinsam mit seinem Petrus (in diesem Jahr: GZSZ-Star Timur Ülker, 34) zu einem herzzerreißenden Duett in einem Shopping-Center hinreißen lässt, bleibt ebenso abzuwarten wie die diesjährige Songauswahl. Zur Aufführung kamen 2022 etliche Pop- und Schlagersongs von Silbermond, Sarah Connor, Andreas Bourani, Udo Lindenberg, Tokio Hotel und anderen. Gut möglich, dass in diesem Jahr sogar HipHop-Fans auf ihre Kosten kommen – immerhin befindet sich mit Jimi Blue Ochsenknecht 2024 auch ein waschechter (Pop-)Rapper im Passions-Ensemble.

In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem "Dr. Kleist" Francis Fulton-Smith (57) als Pontius Pilatus sowie No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (41) als Maria. Benaissa tritt in die Fußstapfen von Schlagersängerin Ella Endlich, die 2022 als Jesu Mutter Maria auf der Bühne stand.

Auch die Rollen der Jüngerinnen und Jünger sind abermals prominent besetzt: Mit dabei sind unter anderem Schlagersängerin Stefanie Hertel, Moderator Mola Adebisi, Ex-Dschungelkönig Joey Heindle, Schlagersänger Vincent Gross, Profitänzer Zolt Sándor Cseke, Ex-DSDS-Star Linda Teodosiu, Model Larissa Marolt sowie RTL-Moderatorin Bella Lesnik. Zudem zählen Jungschauspielerin Lisa Küppers sowie "Ninja Warrior Germany"-Gewinner René Casselly zu den diesjährigen Jesus-Anhängern.

Als Regisseure zeichneten 2022 Volker Weicker und David Grifhorst verantwortlich, in diesem Jahr inszeniert Grifhorst das Stück gemeinsam mit Ladislaus Kiraly.

