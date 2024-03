FDP fordert strenge Kontrollen: EM und Olympische Spiele potenzielle Ziele.

FDP-Politikerin Linda Teuteberg warnt vor der anhaltenden Terrorgefahr in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Heim-EM und den blutigen Anschlag in Moskau. Sie betont die Notwendigkeit effektiver Sicherheitsmaßnahmen.

Als Reaktion auf den Terroranschlag in Moskau hat Frankreich die höchste Sicherheitsstufe verhängt. Beim "ntv-Frühstart" stellte FDP-Politikerin Linda Teuteberg, Mitglied im Innenausschuss, klar: "Die Terrorgefahr war auch schon vor diesem schrecklichen Anschlag in Moskau anhaltend hoch in Deutschland und sie bleibt es." Wichtiger als simple Symbolik sei, "dass tatsächlich unsere Sicherheitsbehörden hier den Fokus drauf haben, wirksam agieren können". Laut Teuteberg hätten sie das in letzter Zeit getan: Sie wies auf die Verhaftung in der Nähe von Gera in der Vorwoche des Moskauer Anschlags sowie die Vorsichtsmaßnahmen um den Kölner Dom hin.