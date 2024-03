Fassaden bröckeln bei "Make Love, Fake Love": Antonias Zorn wächst

"Inzwischen traue ich jedem alles zu": Je mehr bei "Make Love, Fake Love" (RTL+) in der Liebesvilla unter griechischer Sonne die Fassaden bröckeln, desto mehr ballt sich der Zorn im Zentrum des Dating-Gebarens. "Da ist so viel Wut in mir. Ich hasse es nämlich, für dumm verkauft zu werden", reibt sich Single-Lady Antonia an dem durchscheinenden Doppelspiel mancher Kandidaten. Erst jetzt, in Folge 6, scheinen ihr die Regeln des Formats so richtig bewusst zu werden: Welcher der Männer ist wirklich Single und wer ist – unsichtbar unterstützt von der besseren Hälfte – dabei, um das Preisgeld von 50.000 Euro abzuholen?