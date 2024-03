Versteigerung in Paris: Lagerfelds Luxusappartement kommt unter den Hammer

Die exklusive Luxuswohnung von Karl Lagerfeld in Paris, in der er 12 Jahre lang lebte, steht zur Versteigerung bereit. Entdecke die Einzelheiten des Angebots und die Bedingungen für potenzielle Käufer.

Ging es um andere Prominente, nahm Karl Lagerfeld bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Über sein Privatleben schwieg sich der verstorbene Modeschöpfer weitestgehend aus. Erst nach seinem Tod – als sein gesamter Hausrat unter den Hammer kam, inklusive verchromter Hanteln und Kissen für seine Katze – erfuhren Interessierte, wie Lagerfeld wohnte. Am Dienstag soll nun auch seine leergeräumte Luxuswohnung in Paris versteigert werden, in der Lagerfeld bis zu seinem Tod im Februar 2019 lebte. Das Startgebot wurde auf 5,3 Millionen Euro taxiert, mitbieten darf nur, wer 1,06 Millionen Euro als Sicherheit hinterlegt hat.

Insgesamt zwölf Jahre lang bewohnte Lagerfeld das riesige Appartement am Quai Voltaire, es befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. 260 Quadratmeter ist die Wohnung groß. Das Ankleidezimmer ist spektakulär: Es misst alleine 50 Quadratmeter und bietet eine hervorragende Aussicht auf die Seine sowie den Louvre. "Das Appartement am Quai Voltaire sah nicht aus wie eine Wohnung, eher wie ein Raumschiff im All", gab Lagerfelds Muse Baptiste Giabiconi dem "Spiegel" vor drei Jahren eine Vorstellung davon, wie der Designer die Wohnung zu Lebzeiten eingerichtet hatte. "Er sagte immer, hier kommen mir die Ideen."