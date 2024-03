Eva Mendes' emotionales Geständnis: Warum sie Hollywood den Rücken kehrte

Über ihren Ehemann sprach sie dabei mit Bewunderung: Schon als sie und Gosling sich bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennenlernten, habe sie über sein Talent gestaunt: "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Mendes, "die Art und Weise, wie er arbeitet, sein Engagement, sein Handwerk, wie er alles so gut wie möglich machen will". Mendes sagte, es sei zum Teil die besondere Erfahrung der Zusammenarbeit mit Gosling gewesen, die sie dazu gebracht habe, mit der Schauspielerei aufzuhören. "Leider oder zum Glück gibt es nur einen Ryan, also habe ich danach mit der Schauspielerei aufgehört."