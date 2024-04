Bei KdRs Fremdgegangen: So hat Elsas Freund reagiert: "Will nichts mehr mit mir zu tun haben"

In der aktuellen Staffel "Kampf der Realitystars" hat Elsa Latifaj mehrfach betont, in einer Beziehung zu sein. Umso größer war die Überraschung, als das Ex-GNTM-Model vor laufender Kamera mit Calvin Kleinen anbändelte und mit ihrem Partner Schluss machte. Plötzlich rudert die 19-Jährige zurück und verwirrt mit Aussagen über ihren Beziehungsstand.

Die Reaktion des (nicht)-Freundes von Elsa Latifaj

Bei vielen Zuschauern sorgte die plötzliche Romanze zwischen Elsa Latifaj und Calvin Kleinen für Irritationen. Eigentlich war Elsa Latifaj zu dem Zeitpunkt vergeben. Noch in der Sendung machte sie mit ihrem Partner Schluss. Nun hat sich die "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin bei Instagram gemeldet und eine Erklärung zu ihrem Beziehungsstatuts abgegeben, die für Verwirrung sorgt. "Ich war gar nicht in einer Beziehung. Ich war in einer Kennenlernphase und es sollte eigentlich mehr werden", stellt die 19-Jährige klar. Aber sie "habe einen großen Fehler gemacht", zu behaupten, sie hätte einen Freund, obwohl sie in keiner Beziehung steckte.