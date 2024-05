Heinz Hoenig in kritischem Zustand: Not-OP am Herzen

Erst im Januar war Heinz Hoenig im RTL-Dschungelcamp zu sehen. Der 72-Jährige wurde durch seine Rolle im Film-Klassiker "Das Boot" berühmt. Nun liegt er im Koma und wartet auf eine Not-OP am Herzen.

Wie RTL berichtet, brachte ein Rettungshubschrauber den Darsteller am 30. April in ein Krankenhaus in Berlin. Nach einer sofortigen Herz-OP wurde ein Stent eingesetzt, der die Blutgefäße rund ums Herz offen halten soll.

Zweite OP notwendig Trotzdem befindet sich Heinz Hoenig weiterhin in kritischem Zustand. Um das Leben des Schauspielers zu retten, soll er bereits am Freitag (5. Mai) erneut am Herzen operiert werden. Die 90.000 Euro teure Operation muss Hoenig übrigens selbst bezahlen, da er laut RTL-Angaben keine Krankenversicherung hat. Unterstützt wird der 72-Jährige in dieser schwierigen Zeit von seiner Frau Annika Hoenig (39) und seinen Söhnen Juliano und Jianni. Annika weicht ihrem Mann im Krankenhaus nicht von der Seite.