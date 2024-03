"Terra X: Macht der Götter – Weltgeschichte der Religionen": Kritik zum Dreiteiler mit Christopher Clark

Auf Reisen nach Afrika, in den Nahen Osten und nach Asien möchte der Historiker mehr über die Ursprünge heutiger Religionen erfahren. Erste Ansätze heutiger Glaubensrituale, so erfährt man, gab es bereits in der Steinzeit. Doch nicht nur der historische Hintergrund heutiger Religionen interessiert den gebürtigen Australier: Im Gespräch mit Fachleuten wie dem Prähistoriker Hermann Parzinger möchte er auch mehr über den Zusammenhang zwischen der Konzentration auf einen Gott und weltlicher Machtgefüge erfahren.

"Ein Gott für alle? – Warum der Glaube an einen einzigen Gott?"

Mit dem Judentum, dem Christentum und dem Islam sind drei der insgesamt fünf dominierenden Weltreligionen monotheistisch. Das heißt, sie glauben an jeweils einen Gott. Hindus hingegen verehren mehrere Götter, während der eng verwandte Buddhismus ganz ohne Gott auskommt. Warum ausgerechnet das Christentum so erstarken konnte und woher die Konkurrenz zum Islam rührt, untersucht Christopher Clark im zweiten Teil der "Terra X"-Reihe "Ein Gott für alle? – Warum der Glaube an einen einzigen Gott?" (am Ostersonntag, um 19.15 Uhr).