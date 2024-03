Fußball-Hymne 'Major Tom': Peter Schilling begeistert, UEFA zögert

Die Hoffnung der Fans auf Peter Schillings "Major Tom" als Tor-Hymne bei der EM ist groß. Doch ob die UEFA dem Wunsch nachkommt, bleibt abzuwarten. Peter Schilling selbst appelliert an die Fans als die wahren Entscheidungsträger in dieser Angelegenheit.

Für den selbsterklärten "Fußball-Fan durch und durch" Peter Schilling ("Ich hatte mal ein Probetraining beim VfB Stuttgart") ist in dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen. "Ich kann hier nur hoffen", appellierte er an DFB und UEFA. "Für mich sind die Fans die Kunden, für mich sind die Fans die Chefs, die bestimmen, was läuft." Jetzt müsse man sehen, "wie das in den entsprechenden Gremien bewertet wird".