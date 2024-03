Cillian Murphy kehrt in "Peaky Blinders" als Tommy Shelby zurück

RTL zeigt „Let’s Dance – Die Magic Moments der Profis“

Warum an Karfreitag kein "Let's Dance" läuft

Auch in diesem Jahr müssen die "Let's Dance"-Fans an Karfreitag auf neue Tänze verzichten. Warum das so ist und was das "Let's Dance"-Special zu bieten hat, das statt einer Live-Sendung bei RTL gezeigt wird, verraten wir hier.

MEHR