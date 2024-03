"Alles ist gutgegangen": Kritik zum Drama mit Sophie Marceau

Der Vater will "Schluss machen"

Die Pariser Schriftstellerin Emmanuèle (Sophie Marceau) arbeitet gerade an ihrem neuen Roman, als sie einen lebensverändernden Anruf erhält: Ihr Vater André (André Dussollier) hatte einen Schlaganfall und ist halbseitig gelähmt. So möchte der 85-Jährige nicht weiterleben. Er will "Schluss machen", erklärt er Emmanuèle – und sie soll ihm dabei helfen und dafür sorgen, dass er assistierte Sterbehilfe bekommt. Ein Schock für Emmanuèle und ihre Schwester Pascale (Géraldine Pailhas). Widerwillig holt sie Informationen ein und erfährt, dass Sterbehilfe in Frankreich verboten ist, anders als in der Schweiz. Gleichzeitig hoffen die Schwestern, dass sich Andrés Todeswunsch mit der Verbesserung seines körperlichen Zustands wieder legt. "Keine Sorge, in der Regel klammern sich alle ans Leben", versucht eine Ärztin Emmanuèle zu beruhigen. Dass Patienten sagen, sie wollen Schluss machen, sei normal, man würde in diesen Fällen einfach die Dosis Antidepressiva erhöhen. Doch André ist fest entschlossen und weiß seine Töchter mit Sturheit, Charme und Witz zu manipulieren, das ist ihm geblieben.