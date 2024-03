"Verstehen Sie Spaß?": Alle Infos zur Oster-Ausgabe mit Barbara Schöneberger

Zu mehr oder weniger offen gezückten Kameras hat Barbara Schöneberger, die jetzt eine neue "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe am Samstagabend präsentiert, bekanntlich eine professionell enge Beziehung. Wo immer die stets strahlend gut gelaunte Moderatorin aus München auftaucht, sind jedenfalls die Fotografen nicht weit. Auf dem roten Teppich oder auf der Gala-Bühne kann das ja ganz schmeichelhaft werden, aber ihr Privatleben mit Mann und Kindern schirmt sie sorgfältig ab. So trägt "La Schöneberger" abseits der Öffentlichkeit auch den Nachnamen ihres Gatten, um nicht unnötig viel Wirbel um ihren Promi-Status zu machen.

Eine Affäre mit Günther Jauch?

So setzte ihr Moderationskollege Thomas Gottschalk, den sie unter anderem von der Zusammenarbeit mit ihm sowie mit Günther Jauch bei der RTL-Showreihe "Denn sie wissen nicht, was passiert!" bestens kennt, augenzwinkernd ein Affären-Gerücht in die Welt. "Barbara, mit 50 kommst du langsam ins richtige Alter", schrieb der immerhin selbst schon 74-jährige Gottschalk auf seiner Instagram-Seite. "Man unterstellt dir ja in der Klatschpresse gerne eine Affäre mit Günther, aber wenn wir jetzt noch gemeinsam 'Let's Dance' gewinnen, hat sich das auch erledigt." Auch eine Art "Happy Birthday"!