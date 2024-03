"Die Gangster Gang": Kritik zur animierten Familien-Komödie in SAT.1

"Die Gangster Gang" basiert auf einer Bestseller-Reihe von Aaron Blabey. Der animierte Spielfilm ist ein Spaß für Groß und Klein. In der Komödie versucht eine Gauner-Truppe ein Leben, ohne Verbrechen zu führen. Ob ihnen das gelingen wird?

Unter der Regie von Pierre Perifel folgt Drehbuchautor Etan Cohen klassischen Heist-Movie-Mustern, wie etwa dem des großen Coups, der alle Beteiligten reich machen und in den Ruhestand befördern soll. Und jedes Individuum des ungleichen Quintetts bringt natürlich eine spezielle Fähigkeit ein. "Ocean's Eleven" (2001) – in diesem Fall in der Kinderversion – lässt grüßen.