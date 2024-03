TV-Highlights für Kinder zu Oster: Von „König der Löwen“ bis „Findet Nemo“

Ostern hält für kleine Filmfans in diesem Jahr zahlreiche Märchen, beliebte Animationsfilme und sogar Shows bereit. Ein Blick auf das TV-Programm für Kinder an den Osterfeiertagen 2024.

Karfreitag

Ostersamstag

Ostersonntag

Ostermontag

Karfreitag Aschenputtel (ZDF, 10.03 Uhr)

„Es war einmal…“: Märchenhaft wird es an Karfreitag beim ZDF. Dort wartet mit Aschenputtel eines der bekanntesten Märchen überhaupt auf die kleinen Zuschauer. Die deutsche Realverfilmung lässt den Kern der Geschichte und damit den Kern all jener Szenen, die sich den Lesern des Grimm'schen Märchens unvergesslich eingeprägt haben, unverändert. Doch es spinnt die Geschichte in ihren Charakteren, Auftritten und Verstrickungen aus und gibt ihr damit einen Anstrich, der nicht nur einem Kinder-, sondern auch einem erwachsenen Publikum Unterhaltung bietet.

Das Märchen vom Däumling, König Drosselbart, Drei Königskinder (NDR, ab 12.10 Uhr)

Märchenhaft geht es auch beim Norddeutschen Rundfunk zu. Denn der NDR zeigt mit „Das Märchen vom Däumling“, „König Drosselbart“ und „Drei Königskinder“ gleich drei Märchenfilme am Stück. Los geht es mit der Märchenstunde ab 12.10 Uhr.

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Teil1 und 2 (ZDFneo, ab 11.20 Uhr)

Die beiden Teile der beliebten Trickfilmkomödie um einen jungen Erfinder, dessen Zaubermaschine außer Kontrolle gerät und somit Cheeseburger, Spaghetti und Co. regnen lässt, ist ein Spaß für Klein und Groß.

Madagascar 2 (Sat.1, 13.35 Uhr)

Giraffe Melman, Nilpferd Gloria, Zebra Marty und Löwe Alex sitzen immer noch auf Madagaskar fest. Doch das Quartett hat einen irren Plan: Zusammen mit den Pinguinen machen sie ein altes Flugzeug wieder flott. Einmal in der Luft, hält der Vogel gerade lange genug durch, um sie zu den Steppen Afrikas zu bringen. Dort trifft die Truppe aus dem Zoo das erste Mal auf wilde Artgenossen. Afrika scheint großartig zu sein - aber ist es wirklich besser als daheim im Central Park?

Harry Potter und der Stein der Weisen (Sat.1, 17.05 Uhr)

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter, dass er - wie seine Eltern - ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zauberschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley und Hermine Granger an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln ... Der erste Teil der Saga um den legendären Zauberhelden Harry Potter und seine Freunde ist an Karfreitag in Sat.1 zu sehen. Eine Wiederholung läuft an Ostermontag um 11.30 Uhr.

The Voice Kids (Sat.1, 20.15 Uhr)

„The Voice Kids“ geht in die zwölfte Staffel. Diesmal entscheiden die Coaches Alvaro Soler, Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut sowie Michi Beck & Smudo welches musikalische Talent sie in ihr Team aufnehmen und bis ins Finale führen.

Hook (ZDFneo, 20.15 Uhr)

Peter Pan, der kindliche Abenteurer, ist erwachsen geworden. Als Peter Banning kümmert er sich mehr um seine Karriere als Anwalt als um seine Familie. Bis seine Kinder entführt werden. Die Vergangenheit ist für Peter nur noch ein Märchen. Bis zu jenem Tage, an dem Captain Hook, der alte Erzfeind, zurückkehrt und Peters Kinder ins Nimmerland entführt.

Werner – Beinhart! (SuperRTL, 20.15 Uhr)

Mit derben Sprüchen und norddeutschem Humor sowie dem legendärsten Fußballspiel in der Geschichte der Zeichentrickfilme bietet „Werner – Beinhart“ am Abend des Karfreitags beste Unterhaltung.

Ostersamstag Rio, Teil 1 und 2 (RTL, ab 10.30 Uhr)

Papagei Blu, der letzte männliche Vertreter seiner seltenen Ara-Art, lebt ein gemütliches Leben in Minnesota mit seiner Besitzerin Linda. Als Vogelforscher einen weiblichen Ara-Papageien im exotischen Dschungel Brasiliens entdecken, wird Blue kurzerhand nach Rio verfrachtet. Doch dort werden die beiden wertvollen Vögel von Tier-Schmugglern entführt.

Das Dschungelbuch (RTL, 14.25 Uhr)

Die Geschichte des kleinen Mogli, der im Dschungel von Wölfen großgezogen wird und mit seinen Freunden, dem Panther Baghira und dem Bären Balu, allerlei Abenteuer im Kampfe gegen die Gefahren des Dschungels erlebt, gehört zu einem der bekanntesten Filme aus dem Hause Disney. Ein Klassiker, der an Ostern im Kinderprogramm nicht fehlen darf. Eine Wiederholung läuft an Ostermontag um 12.15 Uhr.

Der König der Löwen (RTL, 16 Uhr)

Nachdem Löwenkönig Mufasa von seinem bösen Bruder Scar ermordet wurde und Mufasas Sohn Simba gerade noch entkommen konnte, errichtet Scar mit seinen fiesen Gesellen, den Hyänen, ein dunkles Terrorregime. Während Simba im Exil unter der Obhut von Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumba sorglos zu einem stattlichen Löwen heranwächst, wird dem bald nicht mehr Kleinen klar, dass er seinen Vater rächen muss, um das Land vor dem Untergang zu bewahren ... Ein emotionales Disney-Werk, das man gesehen haben muss. Hakuna Matata. Eine Wiederholung läuft an Ostermontag um 13.45 Uhr.

Asterix – Operation Hinkelstein (SuperRTL, 20.15 Uhr)

Miraculix wird ausgerechnet von Obelix niedergeschlagen - versehentlich, versteht sich. Doch fortan kann der Druide keinen Zaubertrank mehr brauen. Was nun? Ein Betrüger namens Lügfix kommt dahinter, dass die Gallier keine Kräfte mehr haben und verrät sie an die Römer. Jetzt ist guter Rat teuer!

Findet Dorie (Disney Channel, 20.15 Uhr)

Ein Jahr ist vergangen, seit Clownfisch-Vater Marlin seinen verschollenen Sohn Nemo quer durch den ganzen Ozean gesucht hat und dabei tatkräftig von der vergesslichen Doktorfisch-Dame Dorie unterstützt wurde. Seither lebt Dorie glücklich und zufrieden mit den beiden im Korallenriff. Und obwohl sie ihr Kurzzeitgedächtnis immer noch oftmals im Stich lässt, hat sie eines Tages plötzlich einen Geistesblitz: Irgendwo da draußen müsste doch ihre Familie sein, die vielleicht längst nach ihr sucht?

Die Gangster Gang (Sat.1, 20.15 Uhr)

Fünf Tiere schließen sich zu einer unschlagbaren Gangster-Gang zusammen und landen einen Coup nach dem nächsten. Bis sie eines Tages bei einem ihrer Raubzüge erwischt werden. Um nicht im Gefängnis zu landen, bleibt den Bösewichten nur eine Wahl: Sie müssen ihr Gangsterleben ein für alle Mal hinter sich lassen. Das fällt dem Team um Mr. Wolf allerdings gar nicht so leicht ...

Ostersonntag Findet Nemo (Disney Channel, 10.10 Uhr)

Der Schreck sitzt dem ängstlichen Clownfisch Marlin gehörig in den Gräten: Hilflos muss er mit ansehen, wie sein einziger Sohn Nemo am ersten Schultag bei einem Klassenausflug von einem Taucher aus dem Heimatriff entführt wird. Sofort macht sich Marlin auf die Suche nach seinem Sprössling. Bald trifft er auf die herzliche, aber schrecklich vergessliche Fischdame Dorie, die ihm fortan nicht mehr von der Flosse weicht.

Die Pinguine aus Madagaskar (Sat.1, 10.45 Uhr)

Die Hip-Hopper der Fantastischen Vier tragen ausnahmsweise Frack: Skipper, Kowalski, Private und Rico fallen dem fiesen Dr. Octavius Brine in die Hände. Der Oktopus hat noch eine Rechnung mit den Pinguinen offen. Das clevere Quartett kann fliehen und wird von der Agententruppe Nordwind gerettet, die ihre Hilfe im Kampf gegen Brine anbietet. Doch die Pinguine wollen das alleine regeln - müssen aber feststellen, dass der Oktopus ihnen immer mindestens eine Armlänge voraus ist ...

Asterix & Obelix: Mission Kleopatra (RTL, 11.10 Uhr)

Kleopatra wettet gegen Julius Cäsar, dass ihr Volk immer noch bedeutend ist, auch wenn die Zeit der Pharaonen längst vorbei ist. Sie will innerhalb von drei Monaten einen neuen Palast für Cäsar bauen. Falls es dem Architekten Numerobis gelingt, den Palast zu bauen, soll er mit Gold überhäuft werden, sonst wird er von Krokodilen gefressen. Asterix, Obelix und Miraculix machen sich auf den Weg nach Ägypten, um ihrem Freund zu helfen.

Störche – Abenteuer im Anflug (Sat.1, 12.30 Uhr)

Ein energiegeladenes Animationsabenteuer im Reich der Lüfte: Bei der Firma Cornerstore haben die Störche aufgehört, Babys an die Menschen auszuliefern. Der Chef hat sich ein neues Geschäftsmodell überlegt: Die langschnäbligen Vögel sollen fortan Pakete an die Haustür bringen. Das Mädchen Tulip, das als letztes Kind nicht mehr ausgeliefert werden konnte, setzt versehentlich die Baby-Maschine wieder in Betrieb. Gemeinsam mit dem Storch Junior startet sie eine abenteuerliche Reise.

Sailor Moon (RTL II, ab 12.50 Uhr)

Die auf einem japanischen Manga-Comic basierende Anime-Serie erzählt die Geschichte des tollpatschigen Mädchens Bunny, welches sich nach und nach seiner wahren Identität erinnert und feststellt, dass es eigentlich eine mächtige Mondprinzessin ist, die dazu bestimmt wurde, die Erde und den Mond vor einer geheimnisvollen Macht zu beschützen. Als tapfere Kriegerin „Sailor Moon“ kämpft sie fortan an der Seite ihres Freundes Tuxedo Mask und der anderen Sailor-Kriegerinnen Merkur, Mars, Jupiter und Venus gegen das Böse. RTL II zeigt an Ostersonntag mehrere Teile der beliebten Anime-Serie.

Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät (RTL, 13 Uhr)

Julius Cäsar und seine Truppen haben mittlerweile Britannien eingenommen - nur ein kleines Dorf leistet auch hier hartnäckig Widerstand. Die Königin der Briten schickt Teefax nach Gallien, um dort Asterix und Obelix um Hilfe zu bitten. Die beiden Gallier können es natürlich nicht erwarten, den dummen Römern endlich wieder eins auf die Mütze zu geben. Leider treten die beiden ihre Reise nach Britannien nicht alleine an. Häuptling Majestix hat den beiden Kämpfern seinen Neffen Grautvornix zur Seite gestellt, damit die aus dem schüchternen Mann einen echten Kerl machen. Es beginnt eine Reise voller Abenteuer und Chaos, denn Grautvornix lässt sich bei jeder Gelegenheit von den Römern kidnappen...

Dragon Ball (RTL II, ab 15.05 Uhr)

Fans der Anime-Serie „Dragon Ball“ können sich an Ostersonntag auf sieben Folgen am Stück freuen, wenn Son Goku und seine Freunde bei der Suche nach den geheimnisvollen und verwunschenen Kugeln allerhand Abenteuer erleben.

Neue Geschichten vom Pumuckl (RTL, ab 15.05 Uhr)

Pumuckl, der kleine, sympathische und freche Kobold, ist mit einer neuen Serie zurück und treibt wie gewohnt seinen Schabernack. Auf RTL sind am Ostersonntag gleich acht Folgen der neuen Pumuckl-Geschichten zu sehen.

Bean – Der ultimative Katastrophenfilm (SuperRTL, 20.15 Uhr)

Der ungeliebte Museumswärter Mr. Bean wird von seinen Vorgesetzten der Royal National Gallery nach Übersee geschickt. Dort soll er als Experte anwesend sein, wenn das lange verschollen geglaubte Gemälde "Whistler's Mother" - das bedeutendste Stück amerikanischer Kunst - in einer kalifornischen Galerie feierlich enthüllt wird. Doch der angebliche "Dr. Bean" entpuppt sich alsbald als Tollpatsch, der überall nur Chaos verbreitet und auch seinem wohl wollenden Gastgeber an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt.

Mary Poppins (Disney Channel, 20.15 Uhr)

Das Kindermädchen Mary Poppins fliegt aus dem windigen Londoner Himmel in das Zuhause von zwei übermütigen Kindern. Mithilfe des unbeschwerten Schornsteinfegers Bert verwandelt die temperamentvolle Nanny jede Aufgabe in ein Spiel und jeden Tag in einen "schönen Ferientag", um die Eltern und Kinder wieder zu versöhnen.

Ostermontag Ab durch die Hecke (RTL, 10.45 Uhr)

So kann es gehen: Da wollte der schlaue Waschbär Richie gerade den Bären Vincent um dessen Futterreserven erleichtern, da wird er erwischt und das ganze Futter saust auf nimmer Wiedersehen einen Abhang hinunter. Die einzige Möglichkeit seinen Pelz zu retten, besteht für Richie darin, Vincent zu versprechen, binnen einer Woche den Verlust wieder wettzumachen. So trifft Richie zufällig auf einen Trupp Waldtiere rund um die besonnene Schildkröte Verne. Richie nutzt deren Sammelleidenschaft für seine Zwecke und macht gemeinsam mit den Waldtieren eine Menschensiedlung hinter einer neu hochgezogenen Hecke unsicher...

Die Schlümpfe (ZDFneo, 11.25 Uhr)

Als der böse Zauberer Gargamel die winzigen blauen Schlümpfe aus ihrem Dorf verjagt, purzeln sie durch ein magisches Tor versehentlich hinein in unsere Welt - mitten in den Central Park. Selbst nur so groß wie drei Äpfel, stecken sie nun in New York, dem "Big Apple" fest. Gestrandet in der fremden Großstadt, suchen die Schlümpfe nach einem Weg, um wieder in ihr Dorf zurückzukommen. Der Schurke Gargamel ist ihnen bereits auf der Spur. In einer Mischung aus Live-Action und Animation müssen sich die kleinen blauen Kerlchen vor dem niederträchtigen Gargamel retten.

Die Biene Maja – Das geheime Königreich (KiKa, 12 Uhr)

Endlich Frühling! Maja erwacht als Erste aus dem Winterschlaf und ist voller Tatendrang. Doch was tun, wenn der gesamte Bienenstock noch tief und fest schläft? Zum Glück lässt das große Abenteuer nicht lange auf sich warten: Eine verletzte Ameise vertraut ihr und Willi eine rätselhafte goldene Kugel an. Sie sollen sie zu einer weit entfernten Ameisenkolonie bringen, deren Überleben von der geheimnisvollen Fracht abhängt. Schon bald entpuppt sich die Kugel als Ei und eine kleine Ameisenprinzessin schlüpft heraus. Eine große Aufgabe für die Freunde! Um die verlorene Prinzessin zu ihrem Ameisenvolk zu bringen, müssen sie so einige Hindernisse überwinden. Und während Willi sich um das Baby kümmert und dabei eine ganz neue Seite an sich entdeckt, lernt Maja, dass Vertrauen nichts Selbstverständliches ist…

Stuart Little, Teil 1 und 2 (ZDFneo, ab 12.55 Uhr)

Schon lange haben sich Mr. und Mrs. Little ein Brüderchen für ihren einzigen Sohn George gewünscht. Ein Besuch im Waisenhaus bringt den ersehnten Erfolg: Stuart. Stuart ist klein, naseweis - und eine Maus. George beäugt das neue Familienmitglied zuerst mit einer gehörigen Portion Misstrauen. Snowbell, die Katze, hat den neuen Little zum Fressen gern. Für den smarten, kleinen Nager brechen harte Zeiten an. Animierte Familienkomödie um eine kleine Maus, die ordentlich Schwung in das Familienleben der Familie Little bringt.

Tischlein deck‘ dich (NDR, 13.20 Uhr)

Im Märchen „Tischlein deck dich“ von Ludwig Bechstein geht es um einen Handwerker, dessen Söhne alle nacheinander auf Wanderschaft gehen und von ihrem Arbeitgeber als Dank dafür besondere Geschenke bekommen, die den beiden älteren Söhne jedoch durch eine List wieder abgenommen werden. Nur durch das Geschick und das Geschenk des jüngsten Bruders, der von allen nur als dumm angesehen wird, bekommen die älteren Brüder ihre Geschenke wieder zurück, und die Familie kann zufrieden und glücklich zusammenleben.

Neue Geschichten vom Pumuckl (RTL, ab 15.25 Uhr)

Pumuckl, der kleine, sympathische und freche Kobold, ist mit einer neuen Serie zurück und treibt wie gewohnt seinen Schabernack. RTL zeigt an Ostermontag sechs Folgen.

Robin Hood (Disney Channel, 20.15 Uhr)

England zur Zeit der Kreuzzüge: Während König Richard im Heiligen Land unterwegs ist, hat sein niederträchtiger Bruder Prinz John die Macht an sich gerissen. Das Volk leidet unter den unbarmherzigen Steuereintreibern. Nur der mutige Robin Hood und seine Mannen setzen sich dagegen zur Wehr. Doch Prinz John stellt dem Helden eine hinterhältige Falle.