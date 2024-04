Neu Apple-Serie "John Sugar" mit Colin Farrell erinnert an Filmlegenden wie Humphrey Bogart

Er ist einer von den Guten

Verletzen will er niemanden. So einer ist er nicht. Zumindest behauptet das John Sugar (Colin Farrell) von sich selbst. Blickt man in die treu dreinblickenden Augen des Anzugträgers, fällt es schwer, ihm zu widersprechen. Doch Sugar arbeitet in der nach ihm benannten Apple-Serie (ab 5. April, Apple TV+) als Privatdetektiv, und als solcher muss er mitunter sein Leben mit gezielten Hieben schützen. Beinahe manisch verschreibt sich der Spurenleser seinen Aufträgen – so auch dem Fall von Olivia Siegel.