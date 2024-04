"Im Osten was Neues – 20 Jahre EU-Osterweiterung": Kritik zum ARTE-Themenabend

Der ARTE-Thementag widmet sich angesichts der bedrohlichen Lage des Friedens in Europa, der Osterweiterung der NATO nach dem Ende der Sowjetunion 1990 sowie auf den Beitritt ehemaliger Ostblockstaaten in die EU seit 2004.

Die EU-Beitrittsverhandlungen

In der Doku "Im Osten was Neues – 20 Jahre EU-Osterweiterung" (NDR, 21.45 Uhr) geht es um die neuen EU-Staaten in vorderster NATO-Front gegenüber Russland. Zehn Staaten, darunter Polen, Tschechien, die Slowakei und die baltischen Länder, traten nach 2004 der EU bei. Ein "Roadtrip" durch die neuen EU-Länder führt von Estland über Polen und Ungarn bis in die Slowakei. Wie aber ist es um die durch Russland bedrohte Ukraine bestellt? Ein Beitritt lässt durch die notwendige Anpassung an die zahllosen EU-Gesetze noch länger auf sich warten. Angesichts der Dringlichkeit der Lage des Landes beschlossen die EU-Länder jüngst, ernsthafte "Beitrittsverhandlungen" aufzunehmen.