Mirja Boes bei "LOL: Last One Laughing": Lacht sie – oder nicht?

Mirja Boes ist ein Multitalent. Im prisma-Podcast spricht sie über „LOL: Last One Laughing“ und ihre Karriere.

Lustig ist sie, singen kann sie, schauspielern auch. Sie schreibt Bücher, kennt sich mit dem Kochen und Essen aus und ist Restaurantbetreiberin. Ach ja, auf Tour geht sie auch noch und ist außerdem regelmäßig in verschiedenen Formaten im Fernsehen dabei. Mirja Boes ist eben ein echtes Multitalent und aus der deutschen Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken.

Ihr neuester Coup ist die Teilnahme am erfolgreichen Comedy-Format „LOL: Last One Laughing“, bei dem es darum geht, sich von den anderen Teilnehmern nicht zum Lachen bringen zu lassen. Denn nur wer als Letzter lacht, bekommt das Preisgeld von 50 000 Euro für einen guten Zweck. Beim prisma-Podcast „Hallo!“ erörtert Mirja Boes gemeinsam mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun ihre Siegchancen und gibt Prognosen zu ihren Mitkandidaten ab.Weiteres Thema ist natürlich ihr bisheriger Werdegang. Hätten Sie noch gewusst, dass Boes früher als Sängerin unter dem Namen „Möhre“ Mallorca unsicher gemacht und Partyschlager wie „20 Zentimeter“ performt hat? Oder dass sie mal eine „Fabulöse Thekenschlampe“ war? Das liegt inzwischen hinter ihr – oder vielleicht doch nicht? Immerhin heißt ihr aktuelles Programm „Arschbombe Olé“...