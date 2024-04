"ARD Story: NATO – wer wird Europa schützen?": Kritik zur Doku im Ersten

Wie würde es ohne die USA weitergehen?

Anlässlich des 75. Jahrestags der NATO-Gründung am 04. April 1949 gibt es wenig Grund zum Feiern. Die sogenannte "Zeitenwende", die Putins Überfall auf die Ukraine mit sich brachte, förderte die Probleme des Nordatlantikpakts zutage – kaum ein Tag, an dem nicht die Schwächen des Bündnisses offenkundig werden. Und die Politik tut, was sie im Angesicht kaum lösbar scheinender Aufgaben meistens tut: Sie streitet. Sowohl im Hinblick auf die Waffenlieferungen für die Ukraine als auch auf die notwendigen Verteidigungsstrategien gehen die Meinungen weit auseinander. Die Frage lautet: Welche Rolle kann und muss Europa künftig spielen, wenn sich Amerika zurückziehen sollte, was bei einer Wahl von Donald Trump zum Präsidenten im November zu befürchten ist?