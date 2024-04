Regina Halmich heiß auf Boxkampf gegen Stefan Raab: „Es wird knallen“

Die Ankündigung von Stefan Raab und Elton

In dem Video sitzt Stefan Raab entspannt an einem See. Zunächst ist der Entertainer nur von hinten zu sehen. Elton kommt ihn dort besuchen und will ihn zu einem Comeback ermutigen. "Eine Rechnung ist noch offen: Regina Halmich", erinnert Elton ihn an den Boxkampf vor über 20 Jahren mit der ehemaligen Profi-Boxerin. Damals verlor Stefan Raab. Bei einem Fight gegen Halmich stimmt der 57-Jährige dann doch zu und fragt, ob die Boxerin denn am 14. September dieses Jahres dafür Zeit hätte. Prompt ruft Elton bei ihr an und macht den Kampf im Herbst mit ihr klar.