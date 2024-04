RTL schmeißt "Schwiegertochter gesucht" aus dem Programm

Geplante Folgen aus dem TV-Programm genommen

Nicht selten hatte das Format in der Vergangenheit Fernsehkritiker in Aufregung versetzt: Bei der Neuauflage von "Schwiegertochter gesucht" Anfang März kündigte RTL an, dass die Kuppelshow weniger reißerischer positioniert werden solle. Auch die neue Moderatorin, Angela Finger-Erben versprach im Vorfeld eine Neuausrichtung: "Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots – wie 'Schwiegertochter gesucht' vor ein paar Jahren war", ließ sich die Nachfolgerin von Vera Int-Veen im Vorfeld zitieren. "Liebevoll, herrlich unterhaltsam und auch lustig. Es ist für jeden was dabei!" Die Einschaltquoten waren jedoch enttäuschend: Zum Staffelauftakt schalteten lediglich 1,56 Millionen Menschen das Dating-Format ein. Nun zog der Kölner Sender Konsequenzen.