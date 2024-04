Temptation Island: Schock für Vivian - Verführerin spricht über Affäre mit Mou

In der dritten Folge versammeln sich die vergebenen Männer und Frauen zum ersten Lagerfeuer. Besonders für Vivian ein unschönes Erlebnis...

Dass ihr Freund Mou schon vor der Beziehung mit Vivian eine Affäre mit einer Verführerin hatte, muss die 24-Jährige beim ersten Lagerfeuer erfahren. Im Bildausschnitt, den Vivian zu sehen bekommt, drückt sich die Verführerin so aus: „Im Codex - und danach noch privat, wir beide. Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, ist ja nicht mein Problem.“

Vivian ist geschockt Sie habe sich mit Mou in einem Club getroffen und die beiden hätten nicht nur vor der Beziehung mit Vivian, sondern auch während der Beziehung etwas miteinander gehabt. Und es kommt noch dicker: Zwischen den beiden soll es sogar mal in eine ernstere Richtung gegangen sein. Für eine Partnerschaft habe es allerdings nie gereicht. „Ich bin schockiert“, gesteht Vivian, die die Tränen nicht zurückhalten kann. Dass Mou sie während der Beziehung betrogen haben soll, kann und will sie sich aber einfach nicht vorstellen. Mou streitet das bislang allerdings auch nicht ab. Das Thema ist hier jedenfalls noch nicht beendet, wie die Vorschau zu Folge 4 verrät.

Verführerin Viktoria will sich Josh angeln Auch Nasrin bekommt unschöne Bilder von ihrem Freund Josh zu sehen, der Verführerin Viktoria gesteht: „In einem anderen Universum würde ich mich in dich verlieben.“ Zwar gibt sich Nasrin nach außen hin hart, schließlich habe Josh alle Grenzen eingehalten. Doch zurück in der Villa arbeiten die Bilder in ihr. Könnte sich Josh tatsächlich in eine andere Frau verlieben? Tammo, Marie und Laura gehen beim ersten Lagerfeuer leer aus. Sie müssen auf Bilder ihres Partners verzichten. Während sich die Männer am Abend mit einer großen Party ablenken, bleibt es bei den Frauen eher ruhig.

Dafür dürfen zwei von ihnen am nächsten Tag auf ein Date. Besonders Nasrin und Alvin kommen sich beim Gespräch unter vier Augen näher. Die beiden scheinen dieselben Vorstellungen vom Leben zu haben, was besonders Alvin freut. „Das war wirklich gruselig, wie ähnlich wir uns sind“, gesteht er den anderen in der Villa. Ob Josh das gefallen wird? Der hat allerdings auf der Mottoparty schon wieder nur Augen für Verführerin Viktoria. „Gebt mir zwei Tage, dann habe ich ihn“, versichert die 21-Jährige den anderen Mädels. Ob sie recht behält?