Joachim Llambi hat Idee für ein "Let's Dance"-Special: "Das fänd' ich mal Knaller"!

Seit vielen Jahren steht Joachim Llambi für die RTL-Show "Let's Dance" vor der Kamera. In einem Interview sprach der Tanz-Juror über den straffen Trainingsplan der Stars und verriet, über welche besondere "Let's Dance"-Ausgabe er sich freuen würde.

Llambi : "Ich bin jetzt 19 Jahre mit diesem Format verbunden"

Im Februar startete die 17. Staffel der Unterhaltungsshow "Let's Dance" (freitags, 20.15 Uhr, RTL). Show-Urgestein Joachim Llambi sitzt dabei erneut mit Jorge González und Motsi Mabuse in der Jury. Bei der Bewertung der dargebotenen Tänze gibt sich der 59-Jährige meist streng, dennoch hat er auch eine weiche Seite, wie er im Radio-Format "Antenne Bayern Sonntagsfrühstück" verriet: "Wenn mich etwas emotional packt, dann fließen da auch ein paar Tränchen. Ich bin zwar ein harter Hund, aber am Ende, glaube ich, ist es auch gut, Gefühle zu zeigen und auch auszulassen. Das ist also nichts Schlimmes."