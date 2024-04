"Joker 2": So verückt und düster wird die Liebesgeschichte in der Fortsetzung

Weltweit wird auf die Fortsetzung des erfolgreichen Batman-Ablegers "Joker: Folie à Deux" gewartet. Nun wurde der erste Trailer zum zweiten Teil veröffentlicht und verspricht düster und verrückt zu werden. Gerüchten zufolge soll die Geschichte in eine Art Musical gepackt werden.

Die Premiere von "Joker: Folie à Deux", der Fortsetzung des Batman-Ablegers, in dem Joaquin Phoenix in die Rolle des wohl berüchtigsten Widersachers von Gothams maskiertem Rächer schlüpfte, rückt näher. Nun hat Regisseur Todd Phillips den Trailer zum zweiten "Joker"-Teil veröffentlicht, der eine im wahrsten Sinne wahnsinnige Liebesgeschichte zu versprechen scheint.

Welche große Liebesgeschichte beginnt schließlich nicht in einer Irrenanstalt? Dort lernt der Joker, erneut verkörpert von Phoenix, Harley Quinn kennen, die erstmals von Popstar Lady Gaga verkörpert wird. Die beiden verlieben sich und gehen gemeinsam auf Tour. Erneut versucht sich der Joker also als Entertainer, diesmal mit Assistentin.

Mit Gesangs- und Tanzeinlagen

Gerüchten zufolge soll diese düstere Liebesgeschichte in eine Art Musical gepackt werden – was wohl auch deswegen eine populäre Theorie ist, weil mit Lady Gaga eine der erfolgreichsten Sängerinnen die weibliche Hauptrolle spielt. Phillips dämpft diese Erwartung allerdings zurückhaltend: Die Kategorisierung sei nicht wirklich treffend, es würde aber durchaus einige Gesangs- und Tanzeinlagen geben. Die Hauptdarstellerin wurde aber aus einem anderen Grund ausgewählt: "Wir haben Gaga gecastet", so Phillips, "weil sie magisch ist".