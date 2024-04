"In aller Freundschaft": Infos zum Start der neuen Folgen der ARD-Serie

"In aller Freundschaft" wird zum Quoten-Hit

Am 26. Oktober 1998 trat die Belegschaft der Sachsenklinik in der Serie "In aller Freundschaft" erstmals zum Dienst in der ARD an. Es ist eine Erfolgsgeschichte, denn die Quoten blieben in den bald 26 Jahren konstant hoch. Bei Staffel 26, die erst im März zu Ende ging, sahen durchschnittlich 4,2 Millionen Menschen zu. Im Vergleich zu Staffel 25 stiegen auch die Abrufzahlen in der Mediathek noch einmal enorm an – so kann es für Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann), Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und Co. in der 27. Staffel gerne weitergehen.