"Notre-Dame in Flammen": Kritik zum Drama von Oscar-Preisträger Jean-Jacques Annaud

Vor fünf Jahren ereignete sich die Brandkatastrophe im Herzen von Paris: Notre-Dame stand in Flammen. Das aufwühlende Drama von Oscar-Preisträger Jean-Jacques Annaud zeigt den mutigen Kampf der Feuerwehrleute um das Heiligtum.

Renovierungsarbeiten lösten Brand aus Es war ein rabenschwarzer Tag für die Kulturgeschichte der Menschheit: Am 15. April 2019 brach bei Renovierungsarbeiten ein Feuer aus, die Pariser Kathedrale Notre-Dame de Paris drohte einzustürzen. "Notre-Dame in Flammen", eine Free-TV-Premiere, die das ZDF zum fünften Jahrestag der Katastrophe zeigt, rollt den Kampf um die Rettung unbezahlbarer Kunstschätze auf ungewöhnlich bewegende Art noch einmal auf – inszeniert von einem Spielfilm-Profi: Schon im Dezember 2019, wenige Monate nach dem Ausbruch des Feuers, erreichte den, der damals bereits 76 Jahre alt war, das Angebot, sich des Filmprojekts anzunehmen. Er ließ sich nicht lange bitten.

Annaud wurde mit Filmen wie "Der Name der Rose", "Sieben Jahre in Tibet", "Der Bär" oder der Marguerite-Duras-Verfilmung "Der Liebhaber" weltberühmt. Seine Regisseur-Karriere begann bereits mit dem Oscar für sein auf persönlichen Erfahrungen als Entwicklungshelfer basierendes Werk "Sehnsucht nach Afrika". Der Routinier setzte bei seinem Film, auf dessen Entstehung sich nicht nur in Frankreich viele Blicke richteten, auf sorgfältige Recherche, akribische Rekonstruktionen und auch die Auswertung von unzähligen Social-Media-Aufnahmen von dem brennenden Wahrzeichen.

Ein Schlüssel zum Schatz Im Zentrum der Handlung steht die Arbeit des erfahrenen Feuer-Bekämpfers Jean-Marie Gontier (Samuel Labarthe), dessen Team rasch an Grenzen gerät. Das alte Holz des Dachstuhls brannte lichterloh, Bleidächer schmolzen und verwüsteten das Kirchen-Innere im Flammenregen. Ein Kampf gegen die Uhr bricht an, als es darum geht, die unbezahlbare Dornenkrone Christi an einem strengstens gesicherten, üblicherweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Aufbewahrungsort in der Kirche zu bergen.

Nur ein Mann hat den Schlüssel zum Safe für den Kathedralen-Schatz: Laurent Prades (Mickaël Chirinian) befand sich zur Zeit des Unglücks nicht in unmittelbarer Nähe, sondern auf einer Fest-Veranstaltung im Schloss von Versailles. Von dort hetzt er hektisch ins rasch von Massen an Helfern, aber auch von Schaulustigen blockierte Pariser Stadtzentrum – auf die Seine-Insel, zur Kathedrale in Flammen.

