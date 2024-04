"Tatort: Von Affen und Menschen": Kritik zur neuen Krimi-Folge aus Zürich

Nicht nur eine, sondern gleich mehrere schlaflose Nächte erwarten die Polizistinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) im siebten Zürich-"Tatort: Von Affen und Menschen" (Regie: Michael Schaerer, Buch: Stefan Brunner, Lorenz Langenegger). Der Vollmond macht es den beiden Frauen unmöglich, zur Ruhe zu kommen, entsprechend gerädert erscheinen sie am Morgen am Tatort im Zoo Zürich.

"Der Schimpanse hat zu 99 Prozent die gleiche DNA wie du", betont Ott fast schon trotzig. Doch viel Zeit für Nachforschungen bleibt der engagierten Polizistin nicht: In einer Zürcher Mietwohnung hat die Kantonspolizei bald "richtige" Arbeit, mit anderen Worten menschliche Leiche: Christoph Merz (Dardan Sadik) wurde mit mehreren Schüssen im Bad ermordet. Alles deutet auf eine Beziehungstat hin. Die verdächtige Ehefrau Nicole Merz (Sarah Viktoria Frick) taucht wenig später am Tatort auf. Sie erleidet einen Nervenzusammenbruch und wird ins Krankenhaus eingeliefert, woraus sie wenig später verschwindet. Als wäre das nicht Aufregung genug, gibt es wenig später eine weitere Leiche ...

Rachel Braunschweig, die im "Tatort" die Staatsanwältin Wegenast spielt, schätzt hingegen vor allem die verantwortlichen Autoren Stefan Brunner und Lorenz Langenegger: Beide waren schon an den ersten beiden Fällen vom Zürich-Team und somit an der Entwicklung der einzelnen Figuren beteiligt: "Wir waren uns von Anfang an einig, dass der schräge Humor der Staatsanwältin ihr Markenzeichen sein soll", erklärt Braunschweig nun im Interview mit der "Zürichsee-Zeitung" (ZSZ).

Wie geht es im Züricher "Tatort" weiter?

Dass abwechslungsreiche Rollen in ihrem Alter alles andere als selbstverständlich sind, ist der gebürtigen Zürcherin bewusst: "Das liegt in erster Linie am noch immer herrschenden Frauenbild in unserer Gesellschaft, dem die Filmindustrie meint, entsprechen zu müssen, was aber schon längst nicht mehr die demografische Entwicklung abbildet. Man möchte das junge Publikum erreichen. Für dieses Segment gibt es viele Fördermittel. Von da kommen auch die Shootingstars."