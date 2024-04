"Briefe aus dem Jenseits": Kritik zum fünften Krimifall mit Heino Ferch

Er hat wieder geschrieben …

"Nach einer wahren Begebenheit" ist in den ersten Sekunden des neuen Fernsehfilms "Briefe aus dem Jenseits" zu lesen. Typisch für die lose Krimireihe, in der Schauspieler Heino Ferch den schlagfertigen Kommissar Ingo Thiel verkörpert. Bereits zum fünften Mal schlüpft er in die Hauptrolle der ZDF/ARTE-Koproduktion. Und das Publikum wird direkt ins kalte Wasser geworfen: Ein humpelnder, älterer Herr tritt ins Bild, der seine Vergangenheit in Briefform in den Händen hält. "Ich rufe Kommissar Dennert an", sagt er zu seiner Frau, nachdem sie meinte, "er" habe "wieder geschrieben".