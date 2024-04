"Familie Anders – Mann Nummer 1": Kritik zur neuen Komödie der ZDF-Reihe

Beziehung oder Krise? – Diese Frage beschäftigt auch Fabian, als eine gute Freundin mit einem unorthodoxen Vorschlag auf ihn zukommt: Eine "Freundschaft Plus", also eine sexuelle Beziehung ohne weitere Verpflichtungen, schlägt ihm Laufpartnerin Minou vor. Fabian zweifelt – und sieht doch einen willkommenen Ausgleich zu seinen Alltagsproblemen.

Wo fängt Egoismus an und wo hört er auf?

Existenzangst, Zaudern und Wankelmut – was tun, wenn man nicht weiß, was das Beste für sich und seine Kinder ist? Wo fängt Egoismus an und wo hört er auf? Diese Fragen beherrschen nicht nur Paulas und Fabians Gedanken, sondern im Laufe des Films zunehmend auch die des Zuschauers. Dem Format fehlt es jedenfalls nicht an Authentizität. Mit ebenso viel Witz wie Gespür für vielschichtige Charaktere erzählen die Drehbuchautorinnen Stephanie Dörner und Marita Nienstedt unter der Regie von Sebastian Stern von Erwachsenen mittleren Alters, die an einem Scheideweg stehen. Und von zwei älteren (Leih-)Großeltern, die auf das Erlebte und Erreichte zurückblicken und sich fragen, ob es denn genug ist.