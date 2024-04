"Bauer sucht Frau International": Infos zum Start der neuen Staffel bei RTL

Liebe liegt in der Luft

"World wide love" is in the air! Zumindest bei RTL: In insgesamt acht neuen Folgen von "Bauer sucht Frau international" begibt sich Inka Bause zum mittlerweile sechsten Mal auf die Mission, Landleute aus der ganzen Welt mit neuen Lebenspartnerinnen und -partnern zu verkuppeln. Besucht und bei ihren ersten Flirts begleitet werden in diesem Jahr sieben Bauern und zwei Bäuerinnen, die endlich das Glück finden wollen.