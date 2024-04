Giovanni Zarrella verlässt "The Voice of Germany": "Traurige Entscheidung"

Giovanni Zarrella macht als "The Voice of Germany"-Coach Schluss. 2023 suchte der Schlagerstar erstmals in der Castingshow nach neuen Talenten. Nun teilte der Sänger mit, dass er die Sendung schon wieder verlassen will. Warum und wer wird sein Nachfolger?

Giovanni Zarrella erklärt "traurige Entscheidung"

Der Gewinn der Castingshow "Popstars" war für Giovanni Zarrella einst der Startschuss für seine musikalische Karriere, über 20 Jahre später nahm er 2023 bei "The Voice of Germany" (SAT.1) selbst auf dem Jury-Stuhl Platz. Doch nach bereits einer Staffel ist Schluss, wie der Sänger nun via Instagram-Story bekannt gab: Seine "Giovanni Zarrella Show" im ZDF habe "all meine Aufmerksamkeit verdient" – und Zarrella wird vorerst nicht mehr auf dem roten "The Voice"-Stuhl sitzen.