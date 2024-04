Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren wieder den ESC: "Gott, müssen die uns hassen!"

"Gott, müssen die uns hassen!" Mit pointierten Einlässen wie diesem kommentierten Jan Böhmermann und Olli Schulz vergangenes Jahr das neuerliche deutsche Debakel beim Eurovision Song Contest. Die Lust verloren am ESC haben der Satiriker und der Musiker jedoch nicht. Wie der österreichische Hörfunksender FM4 vermeldet, nehmen die beiden "Fest & flauschig"-Podcaster auch in diesem Jahr in der Kommentatorenkabine Platz.

"Das erste Gefühl, als wir aus der Kabine rausgekommen sind, war: Alter, das machen wir nächstes Jahr wieder. Das ist so megageil!", begründet Böhmermann den neuerlichen Einsatz beim kontinentalen Lieder-Wettbewerb, der 2024 im schwedischen Malmö stattfindet. Zu hören sein werden er und Schulz ("Wenn du den ESC nicht auch ein bisschen mit Humor siehst, dann hast du verloren!") am Abend des 11. Mai im Videostream auf fm4.ORF.at und in der TVThek des ORF. Böhmermann versichert, den eigentlichen TV-Kommentaren "keine Konkurrenz machen" zu wollen: "Es ist eher so eine Art Begleitprogramm."