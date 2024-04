"Abgefahrene Sachen" beim "perfekten Dinner": So etwas haben die Gäste noch nicht erlebt

Großes Staunen gab es zum Auftakt der neuen Woche bei "Das perfekte Dinner". Laura aus Stuttgart beeindruckte ihre Gäste schon mit der Tellerpräsentation. Doch der Abend hatte noch weitere Wow-Effekte zu bieten.

Das Menü: "Ich bin sehr offen", kündigt Laura an. Beste Voraussetzungen also für den ersten Tag der "Dinner"-Woche, an dem sich alle erst einmal kennenlernen. Von ihren Gästen erhofft sich die Vertrieblerin für einen PC-Hersteller, "dass die sehr offen sind, genauso wie ich, dass das gut harmonisiert" und vor allem, "dass es lustig wird". Als gebürtige Polin kam sie schon als Kind nach Deutschland, doch erst vor drei Jahren nach Stuttgart. Schon vor zehn Jahren schaute sie mit ihrer Mutter "Das perfekte Dinner" und beschloss: "Irgendwann, wenn ich eine schöne Küche habe und eine schöne Wohnung, dann werde ich da mitmachen." Jetzt ist es so weit. Die Herausforderung beim Menü-Motto "Regenbogen der Aromen": "Viele Geschmacksnerven und -knospen treffen." Es gibt:

Vorspeise: Tropische Tuna-Momente

Hauptspeise: Herbstliche Eleganz des Waldes

Nachspeise: Kirschzauber im Schwarzwald "Montag gibt einen Extrapunkt in der Bewertung", zollt Christoph (45) der ersten Gastgeberin Respekt. Die Aussicht auf Wild und Pilze lässt Fabiennes (55) Augen leuchten: "Da springt mein Herz vor Freude!" Sabrina (35) weist auf ein Pflichtelement in jedem Gericht hin: "Im Schwabenland ist die Soße existenziell."

Es hagelt Komplimente "Das war wie so ein warmer Sonnenstrahl, der da in der Tür stand", fühlt sich Fabienne von Laura herzlich empfangen. "Sie hat ein sehr einladendes Wesen." Bei einem Gin Tonic fällt bei allen die Anspannung und Erleichterung macht sich breit, dass die Runde so sympathisch ist. Deshalb verabreden sich alle gleich zum gemeinsamen Anschauen, wenn die "Dinner"-Woche ausgestrahlt wird.

Derweil bereitet Laura die Vorspeise zu: Thunfisch-Tataki auf Avocado-Mango-Salsa mit Wasabi-Sößchen, Gurkenröllchen und Mango-Perlen. "Das sieht ganz toll aus", bewundert Thomas (50) den bunt angerichteten Teller. "Eine ganz tolle Vielfalt an Aromen", versteht Fabienne Lauras Motto schon beim ersten Bissen. Christoph ist erst von den vielen Komponenten überfordert, merkt jedoch schnell: "Was ich ziemlich geil fand, die Kombination immer wieder anders." Thomas stimmt zu: "Eine wunderbare Balance aus Schärfe und Süße." Fabienne gesteht: "Ich hätte mir sonst never ever einen halbrohen Fisch bestellt. Aber ich würde den bei dir jetzt sofort jedes Mal wieder essen." Laura freut sich riesig über das Kompliment: "Ohhh, da geht mein Herz auf!"

Gelungener Start in die Woche Dann stehen Rehrücken, Petersilienwurzelpüree, Rosenkohl und Granatapfelkerne auf dem Plan. Dass die Wünsche beim Gargrad von "medium rare" bis "durch" variieren, scheint für Laura kein Problem zu sein. Fabienne schaut ihr in der offenen Küche zu: "Ich habe wirklich die Geduld und die Ruhe bewundert, mit der sie filigran gearbeitet hat. Und zwar den ganzen Abend hindurch." Einzig beim Zeitmanagement für den Hauptgang sieht Sabrina Optimierungsbedarf: "Ich hätte es mir etwas früher gewünscht." Aber: "Das Warten hat sich ja auch gelohnt. Sie hat geflext mit ihrem Gargrad." Thomas findet sein Reh jedoch etwas zu medium und nicht heiß genug: "Da könnte man so ein viertel Pünktchen vielleicht abziehen." Aber: "Hut ab, so viele Komponenten so gut auf den Teller zu kriegen. Respekt!"

Hinter dem Kirschzauber verbirgt sich eine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte aus Kirsch-Eis, Kirsch-Mousse mit Schokoboden und Brownie. "Boah, das sieht echt wie eine Kirsche aus", staunt Fabienne über das mit einer Mirror Glaze überzogene Mousse. "Von mir kriegst du für die Anrichteweise von vorne bis hinten eine glatte 10", verspricht Thomas. "Unfassbar!" Auch der Geschmack haut ihn um: "Mmm, boah! Der Brownie ist ja mega!" Sein Fazit: "Abgefahrene Sachen, die sie da präsentiert hat."

Für den gelungenen ersten Abend zückt Christoph glücklich lächelnd die 10, insgesamt startet Laura mit 33 Punkten gut in die Woche.