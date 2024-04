CDU-Außenpolitiker fordert im ZDF "härtere Reaktion der Regierung": Iran sei der "Störer des Friedens"

Im "ZDF-Morgenmagazin" forderte CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt die Regierung zu einem härteren Kurswechsel gegen den Iran auf. Man müsse "in der Sanktionspolitik eine stärkere Gangart" wählen.

CDU-Politiker setzt auf abschreckende Maßnahmen

Im Umgang mit dem Iran fordert Jürgen Hardt (CDU) nach dem Angriff auf Israel einen Kurswechsel der Bundesregierung. Am Montag bezeichnete der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion die Revolutionsgarde im "ZDF-Morgenmagazin" als "das eigentliche Rückgrat des Terrorregimes". Aus diesem Grund sei es überfällig, die Islamische Revolutionsgarde des Iran (IRGC) in die Terrorliste der EU aufzunehmen. Zudem sprach er sich dafür aus, "in der Sanktionspolitik eine stärkere Gangart" zu wählen.