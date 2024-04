"Gestrandet... in den Flitterwochen": Kritik zur neuen SAT.1-Kuppelshow

Zwei Wochen am weißen Traumstrand

In der zehnten Staffel der SAT.1-Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" im vergangenen Herbst gaben sich Robert aus Berlin und Marina aus Dormagen das Jawort und verbrachten traumhafte Flitterwochen in Namibia. An deren Ende fiel, oh Schreck, völlig überraschend ihr Rückflug nach Deutschland aus, sodass sie vorübergehend in Afrika strandeten und noch mehr Zeit hatten, einander näherzukommen. Und das hat geklappt, zumindest zeigt sich das Paar in den sozialen Medien bis heute glücklich. Fast könnte man meinen, Roberts und Marinas Geschichte habe den Anstoß für die neue SAT.1-Show "Gestrandet … in den Flitterwochen" gegeben, hinter der ebenfalls die dänische Produktionsfirma Snowman Productions steckt, die zu den Seven.One Studios gehört. Denn schließlich dürfte es bei der Masse an Dating-Soaps im linearen Fernsehen und auf den Streamingplattformen gar nicht so einfach sein, doch immer wieder einen neuen Twist im Konzept zu finden.