Ohrfeige bei "Prominent getrennt": Ex-Dschungelcamperin fliegt aus RTL-Show

"Sie kennt keinen Respekt. Sie kennt keinen Anstand", staunte Nico über die skandalträchtigste Kandidatin bei "Prominent getrennt". In der dritten Folge eskalierte ein Dauer-Streit. Aus verbalen Attacken wurden plötzlich Handgreiflichkeiten.

XXL-Crash inklusive Totalschaden Die erste Allianz ist gebildet: An Tommy und Max kommt in der "Villa der Verflossenen" so schnell keiner mehr vorbei. "Dieser Pakt könnte uns gefährlich werden", ahnte Lukas in der dritten Folge von "Prominent getrennt". Um potenzielle Opfer für die bevorstehende Nominierung ausfindig zu machen, bat Lukas kurzerhand seine Ex-Freundin Chiara, nach "Beef" Ausschau zu halten.

Letzterer war alsbald lokalisiert. Emily und Gina führten ihren Streit vom Vorabend weiter, weil Emily die Wogen glätten wollte ("für das Spiel") und Gina den Versöhnungsbemühungen ihrer Verflossenen durch kontinuierliches Davonlaufen zu entfliehen versuchte. "Anstrengend", fand Tim, der gemeinsam mit den anderen Teilnehmern gebannt dem zankenden Ex-Pärchen lauschte.

Sogar Mike zeigte sich angesichts derartiger Kommunikationsschwierigkeiten entsetzt: "Emily, Gina, das ist achtspuriger Kreisverkehr, in Paris, auf der Autobahn! Kennt jeder. Ich bin da nicht rausgekommen aus dem Kreisverkehr, ich hab dem einen hinten sein Heck abgefahren."

Zum XXL-Crash inklusive Totalschaden am Image einer Teilnehmerin kam es bereits wenige Stunden später. Ein Spiel mit vorgegebenen Fragen sollte den Promis offene Worte entlocken. Nachdem Sandra gestanden hatte, ihren Ex-Freund Tommy für "heißer" als ihre Ex-Affäre Max zu halten, war Mike an der Reihe.

Kim: "Das, was du hast, nehm ich dir noch weg, damit du gar nichts hast!" Die Frage, ob er eine der anwesenden Frauen attraktiv fände, beantwortete er mit den erstaunlich versöhnlichen Worten: "Ich hab das schon immer gesagt: Ich hab die schönste Frau der Welt geheiratet." Mikes Noch-Ehefrau Michelle war entzückt ("Ob du das nur gesagt hast, damit du keine Schelle kriegst von mir?"), und auch die sichtlich nicht mehr ganz nüchterne Kim Virginia tat ihre Meinung kund: "Ihr seid auch das einzige Paar, das zusammenpasst!"

An Kims Einschätzung schien Mike jedoch ebenso wenig Interesse zu haben wie der Rest der Gruppe. "Hat die einen Ausschalter?", fragte Tim, nachdem die 28-Jährige zum wiederholten Male gegen ihre Mitspieler ausgeteilt hatte. "Viele Menschen wünschen sich, dass ich ruhig bin, weil sie halt einfach langweilig sind", glaubte Kim – und legte nach. Das nächste Opfer: ihr Ex-Freund Emanuell. "Du hast keine Kohle, Junge, ich hab Kohle!", plärrte sie sich wie aus dem Nichts in Rage. "Du hast gar nix erreicht in deinem Leben. Das, was du hast, nehm ich dir noch weg, damit du gar nichts hast!"

Alle Bemühungen Emanuells, den Groll seiner blitzartig erbosten Teampartnerin abzuwehren, schlugen fehl. "Du bist ein Stück Dreck!", ätzte Kim weiter, während Max versuchte, die aufgebrachte Influencerin durch einen behutsamen Griff an die Schultern zu beruhigen. Der Interventionsversuch schlug fehl: "Max, pack mich nicht an! Sonst wirds ne ganz andere Nummer", drohte Kim – und ließ ihren Worten Taten folgen.

Kim schlägt zu Eine Ohrfeige setzte dem Abend ein jähes Ende und sorgte selbst bei den skandalträchtigsten Kandidaten für Entsetzen. "Sie kennt keinen Respekt. Sie kennt keinen Anstand", staunte Nico, und Mike prophezeite, welche Konsequenzen Kims Backpfeife nach sich ziehen würde: "Das macht man nicht. Handgreiflichkeit in einem Format wird nicht mehr geduldet."

Dies sah RTL ähnlich. "Krass, muss ich kurz verarbeiten", erschrak sich Kim, als sie am nächsten Morgen zum Auszug gebeten wurde. Bei Max wollte sie sich trotzdem nicht entschuldigen. Der nahm's sportlich: "Ich finde es sehr schade – für Emanuell." Mike jubelte, und auch Sandra strahlte über beide Ohren, als ihre einstige "Are You The One?"-Kollegin das Haus verließ: "Mir geht's richtig gut!"

Von langer Dauer war die kollektive Euphorie jedoch nicht. Ein ausschließlich von den männlichen Promis absolviertes Spiel am Strand kostete die Gruppe satte 22.500 Euro. Dass die Männer sich bei ihrer Rückkehr in die Villa trotz ihrer mauen Leistung eine warme Mahlzeit erwarteten, sorgte sogleich für den nächsten Disput. "Wir sind nicht mehr eure Freundinnen", stellte Sandra im Namen aller anwesenden Frauen klar – eine Tatsache, die Mike noch nicht gänzlich verinnerlicht zu haben schien. "Ich find das so respektlos!", schäumte er. "Was soll ich als Mann machen? Ich soll das Geld verdienen, ich soll der Liebhaber sein, ich soll mich um den Haushalt kümmern – und am Ende noch die Fresse halten."

Die erste Nominierung: Wer muss die Villa verlassen? Die Stimmung war nicht mehr zu retten. Die erste Nominierung tat ihr Übriges. Entscheiden durften die Frauen alleine – und die meisten von ihnen waren sich einig: Abgesehen von Michelle wählten alle Gina und Emily. "Fake!", empörte sich Gina. "Nicht nur fake, sondern auch anmaßend", ergänzte ihre Ex-Partnerin. Dass fast alle Promi-Damen ihre Wahl mit den ständigen Zankereien von Emily und Gina begründeten, verleitete Gina zu einer wohl nicht gänzlich unberechtigten Vermutung: "Guckt euch das und sagt mir, das war nicht abgesprochen."

Ausziehen mussten die beiden Streithennen trotzdem (noch) nicht – schließlich, so trickste die Produktion, stünde die Nominierung der Männer noch aus. Beste Voraussetzungen also für die nächste "Ex-Plosion" in der "Villa der Verflossenen".