"Die Quatsch Comedy Show": Kritik zum Stand-up-Format mit Tahnee und Khalid Bounouar

Komikerin Tahnee und Khalid Bounouar bahnen Nachwuchskünstlern den Weg ins Rampenlicht. "Ich freue mich, dass Quatsch mal wieder ins TV einzieht", sagt die Moderatorin. "Gerade in diesen Zeiten ist so viel los und so viel Schwere überall im Raum und in den Herzen der Menschen. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen Quatsch ganz gut gebrauchen." Fotoquelle: Seven.One / Boris Breuer