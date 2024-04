"Prominent getrennt": Interessante Infos zu den Ex-Promi-Paaren!

Liebes-Comebacks, Rosenkriege oder ganz andere Dramen? Die dritte Staffel "Prominent getrennt" geht in die nächste Runde. Prominente Ex-Paare ziehen gemeinsam in die "Villa der Verflossenen" ein und müssen sich zusammenraufen, um Aufgaben zu bewältigen. Welche Ex-Paare sind in diesem Jahr dabei und was gibt es Interessantes über die Promis zu erfahren? Hier die Fakten.

Wissenswertes zu den Ex-Promi-Paaren: Nico Legat und Sarah Liebich

Nico Legat und Sarah Liebich wurde die Teilnahme an "Temptation Island" zum Verhängnis. Dort betrog er sie gleich mehrfach mit Verführerin Siria. Seit diesem Vorfall hat Nico Legat sein Leben komplett umgekrempelt. Doch das hat Sarah Liebich bisher nicht überzeugt.

Melina Hoch und Tim Kühnel

Melina Hoch und Tim Kühnel waren einst das Traumpaar bei "Love Island", bis 2020 die Trennung folgte. Die beiden versuchten danach ein Liebes-Comeback, das allerdings gescheitert ist. Grund dafür sei das Verhalten von Tim bei einer Clubnacht. Ob es dieses Mal eine weitere Chance für die Liebe gibt oder kochen die verletzten Gefühle wieder auf?

Mike Cees und Michelle Monballijn

Bei Mike Cees und Michelle Monballijn lief alles ganz schnell. 2020 lernten sie sich kennen. Nach wenigen Monaten zog die Schauspielerin mit ihren zwei Kindern und dem Reality-TV-Darsteller zusammen. Dann die Verlobung und Hochzeit. 2021 nahmen sie am "Sommerhaus der Stars" teil. Daraufhin bekam Mike Cees einen Shitstorm, da die Beziehung als "toxisch" bezeichnet wurde. Es folgte die Trennung.

Tommy Pedroni und Sandra Sicora

In dem Format "Ex on the Beach" lernten sich 2021 Tommy Pedroni und Sandra Sicora kennen. Nachdem Sandra Sicora bei "Temptation Island VIP" fremdkuschelte, beendete der gebürtige Franzose die Beziehung. Tommy ist aktuell mit Reality-Star Paulina Ljubas zusammen, doch Sandra findet noch Gefallen an ihrem Ex-Partner.

Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat lernten sich durch die RTL-Show „Bachelor“kennen. Zunächst führten de beiden eine Fernbeziehung, dann zogen sie zusammen und es kam zur Trennung. Lukas Baltruschat soll zudem eine Party mit einer anderen Frau verlassen haben. Bei "Prominent getrennt" treffen sie erstmals wieder aufeinander.

Emanuell Weißenberger und Kim Virginia

Vier Monate nachdem Emanuell Weißenberger und Kim Virginia, die ebenfalls bei der Sendung "Bachelor" teilgenommen haben, ihre Beziehung verkündeten, war es auch schon wieder vorbei. Doch der Kontakt brach zwischen den beiden nie ab.

Gina Beckmann und Emily

Gina Beckmann wurde durch ihre Teilnahme an „Big Brother“ bekannt. Durch Tinder kam sie mit Emily zusammen. Doch es folgten eskalierende Streits. Dann machte Gina Schluss. Seitdem haben sie sich nicht mehr wiedergesehen, hoffen aber, irgendwann befreundet miteinander sein zu können.

Luisa Früh und Max Bornmann

2020 wurden Luisa Früh und Max Bornmann ein Liebespaar. Die beiden nahmen in der ersten Staffel von "Make Love, Fake Love" teil. In der Show reizte Max die Grenzen aus, als er mit Yeliz Koc sehr intim wurde. Zunächst blieben Luisa Früh und Max Bornmann zusammen, dann folgte die Trennung. Der gebürtige Kölner flirtete darafhin bei "Are You The One". Es folgten Schlagzeilen mit Sandra Sicora und Melina Hoch, die ebenfalls in die "Villa der Verflossenen" einziehen.