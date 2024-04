"Neuer Wind im Alten Land": TV-Kritik zur neuen Folge mit Felicitas Woll

In einer schweren Zeit muss Beke Rieper zurück zu ihren Eltern. Bei der lokalen Zeitung entdeckt sie bald ungeheuerliches. Lohnt sich der neue Film?

Beke Rieper (Felicitas Woll) war einst eine gefeierte Starjournalistin. Ihre beruflichen "Schlenker", wie ihr neuer Chef Norbert Heuer (Christoph Glaubacker) untertreibend formuliert, führten sie zu renommierten ausländischen Zeitungen wie dem "Guardian" und zur "New York Times". Nun jedoch soll Beke bei der regionalen "Altländer Zeitung" anfangen. Zu verdanken hat sie diesen Karriereknick in allererster Linie sich selbst: "Neuer Wind im Alten Land" lautet der durchaus treffende Titel der neuen ZDF-Herzkinoreihe von Esther Gronenborn (Regie), Kirsten Peters und Gerlind Becker (Buch).

Als beruflich gescheiterte Journalistin kehrt Felicitas Woll in "Neuer Wind im Alten Land" zurück nach Hause. Als Frankfurter Karrierefrau sorgt sie sich in "Blindspot" (beides ZDF) um den Geisteszustand eines Kollegen. Im Interview spricht die 44-Jährige über Heimat, Gleichberechtigung und Genre-Experimente im Fernsehen.

Ein beruflicher Fehler, so wird das Publikum im Verlauf des ersten von zunächst zwei Filmen erfahren, brachte Beke in ihre bedauernswerte Lage: Weil sie einer falschen Quelle vertraute, soll sie nun über entlaufene Kühe und die neuen Trikots für die heimische Kinderfußballmannschaft schreiben. Immerhin eine Geschichte scheint das Interesse der Journalistin ernsthaft zu wecken: Eine Fahrerin hat mit ihrem Auto die Leitplanke der Autobahn A26 gerammt. Doch anstatt für den Schaden interessiert sich Beke mehr für den Grund, weshalb die unfertige Strecke als die kürzeste Autobahn Deutschlands in die Verkehrsgeschichte einging. Bei Henning Beckmann (Heiner Hardt) wird sie alsbald fündig ...